Бако Саакян подписал ряд законов
12:44, 28 Декабрь, 2017
Президент Арцаха Бако Саакян подписал законы «О внесении дополнений и изменений в закон НКР «О налогах», «О внесении дополнений и изменений в закон НКР «О налоге на прибыль», «О внесении изменений и дополнений в закон НКР «О подоходном налоге», «О внесении дополнений и изменений в закон НКР «Об акцизном налоге», «О внесении дополнения и изменений в закон НКР «О фиксированных выплатах», «О внесении дополнения и изменений в закон НКР «О лицензионных платежах», «О внесении изменений в закон НКР «О применении контрольно-кассовых аппаратов», «О внесении изменений и дополнений в закон НКР «Об организации и проведении проверок в Нагорно-Карабахской Республике», «О внесении изменений в закон НКР «О выделении (отчислении) средств на строительство, ремонт и эксплуатацию автомобильных дорог», «О внесении изменения в закон НКР «О выплатах на охрану окружающей среды и природопользование», «О внесении изменения в закон НКР «Об обязательных выплатах на регулирование общественных услуг», «О внесении изменений в закон НКР «О государственной пошлине», «О внесении изменений в закон НКР «О налоге на торговлю», «О внесении изменений в закон НКР «О кассовых операциях», «О внесении изменений в закон НКР «О приостановлении деятельности лиц, применяющих контрольно-кассовые аппараты», «О внесении изменений в закон НКР «О налоговом учете организаций и физических лиц», «О внесении изменений в закон НКР «О Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении дополнения и изменений в закон НКР «О торговле и услугах», «О внесении изменения и дополнения в Избирательных кодекс Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении изменений и дополнения в закон НКР «Об оплате лиц, занимающих государственные должности». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.