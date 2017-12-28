В рамках госзаказа, предлагается ввести механизмы предоставления страховых договоров
12:39, 28 Декабрь, 2017
Правительство Армении на заседании 28-го декабря внесло изменения в свое решение от 4 марта 2004 года «О гарантированной государством бесплатной медицинской помощи и льготном медицинском обслуживании». Как передает «Арменпресс», Проект решения представил министр здравоохранения Армении Левон Алтунян. По его словам, сейчас оплата государством медпомощи и обслуживания осуществляется в рамках договоров, заключенных с медицинскими организациями. «Предлагается ввести механизмы предоставления страховых договоров гражданам, имеющим право пользоваться госзаказом. Предлагается применить в рамках организации и финансирования мониторинга госзаказов базу данных электронной системы здравоохранения»,- сказал он.