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В рамках госзаказа, предлагается ввести механизмы предоставления страховых договоров


Правительство Армении на заседании 28-го декабря внесло  изменения в свое решение от 4 марта 2004 года «О гарантированной государством бесплатной медицинской помощи и льготном медицинском обслуживании». Как передает «Арменпресс», Проект решения представил министр здравоохранения Армении Левон Алтунян. По его словам, сейчас оплата государством медпомощи и обслуживания осуществляется  в рамках договоров, заключенных с медицинскими организациями. «Предлагается ввести механизмы предоставления страховых договоров гражданам, имеющим право пользоваться госзаказом. Предлагается применить в рамках организации и финансирования мониторинга госзаказов базу данных электронной системы здравоохранения»,- сказал он.


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