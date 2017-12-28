Режим деятельности правительства Армении в 2018 году будет строже

Режим деятельности правительства Армении в 2018 году будет еще строже. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 28-го декабря, на последнем в 2017 году заседании правительства Армении.

«Повестка дня заседания исчерпана. Сегодня мы установили рекорд: из 71 включенного в повестку вопроса представлены 34, сегодняшнее заседание правительства стало одним из самых длинных», – сказал премьер.

«Всех поздравляю с предстоящими праздниками Нового года и Святого Рождества, желаю хорошего года. Режим работы будет жестче, хорошо отдохните», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.