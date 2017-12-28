Ученые изобрели вакцину от наркомании

Исследователи из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида разработали вещество, которое блокирует действие героина. Препарат уже протестирован на животных — лабораторных мышах и крысах. Статья о результатах исследований опубликована в журнале Journal of Medicinal Chemistry, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

При попадании в организм новый препарат высвобождает антитела, которые препятствуют прохождению молекул опиоидов через гемато-энцефалический барьер. Для наркозависимого это означает, что вне зависимости от полученной дозы он не испытывает психоактивных эффектов наркотика.

Исследователи отмечают, что новый препарат предотвращает попадание в мозг не только героина, но и других опиоидов. На завершение испытаний ученым понадобится, предположительно, несколько лет.