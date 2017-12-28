NYT: в Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийств

Рекордно низкое число убийств за последние более чем пять десятилетий зафиксировано в Нью-Йорке в 2017 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает газета The New York Times, ссылающаяся на имеющуюся в ее распоряжении статистику городского полицейского управления, в текущем году по состоянию на конец декабря в Нью-Йорке произошло 285 случаев убийств. По сравнению с прошлым годом, когда в самом крупном мегаполисе США с населением около 8,5 млн человек было зафиксировано 325 такого рода криминальных происшествий, данный показатель снизился на 12,5%.

Это самое низкое число с начала ведения подобной статистики полицией Нью-Йорка в 1963 году. При этом число нападений, ограблений и угонов автомобилей за этот год также уменьшилось в среднем на 10%, свидетельствуют данные правоохранительных органов.

Начальник городской полиции Джеймс О'Нил связывает улучшение криминальной статистики с грамотной реализацией принятой в 2015 году стратегии, в рамках которой стражам порядка предписано налаживать более доверительные связи с жителями районов, за которые они отвечают.

"Никто не знает, что происходит в районе, лучше, чем те люди, которые живут и работают в этом районе", - отметил он, добавив, что такая стратегия приносит свои плоды. По словам О'Нила, полицейское управление намерено и в дальнейшем предоставлять стражам порядка "возможность и время для общения" с обычными жителями города, "установления с ними отношений для совместной работы над тем, чтобы определить проблему и найти ее решение".

Кроме того, городская полиция в последние годы заметно активизировала борьбу с уличной преступностью, что также положительно сказывается на снижении уровня криминала. "Мы продолжаем борьбу с уличными бандами и группировками, которые несут ответственность за большую часть насилия в Нью-Йорке", - подчеркнул О'Нил.

Рекордные показатели количества нападений с летальным исходом в Нью-Йорке фиксировались в середине 1990-х годов. Тогда в городе в среднем от насилия гибли около 2 тыс. человек в год.





