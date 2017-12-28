В уходящем году Артур Алексанян выделяет день, когда он стал чемпионом мира

Чемпион мира и Европы, XXXI Олимпийских игр Артур Алексанян считает 2017 год удавшимся.

«Для меня год удался. В уходящем году я выделяю день, когда я стал троекратным чемпионом мира. Оказаться в десятке лучших спортсменов Армении – большая честь»,- сказал он.

Как передает «Арменпресс», завершился конкурс "10 лучших спортсменов Армении 2017 года", который впервые прошел в новом формате – при участии общественности.

Аккредитованные в министерстве журналисты выбрали 10 лучших спортсменов из представленного министерством спорта и по делам молодежи Армении списка из 25 спортсменов. Проходило также SMS-голосование.

Топ-10 спортсменов 2017 года:

Генрих Мхитарян, 9897.62

Артур Алексанян, 7686.50

Левон Аронян, 6148,59

Григор Мхитарян, 4568.93

Максим Манукян 4377.62

Ованес Бачков, 3953.65

Симон Мартиросян, 3683.72

Эдгар Степанян, 2503.92

Артур Товмасян, 2485.95

Тигран Киракосян, 2196.90

Церемония награждения 10 лучших спортсменов Армении 2017 года состоялась 27 декабря.