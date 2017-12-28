Венесуэла направляет на обеспечение собственной криптовалюты 5 млрд баррелей нефти

Венесуэла выделяет 5 млрд баррелей нефти для обеспечения создаваемой в стране собственной криптовалюты El Petro. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент страны Николас Мадуро.

"Вот документ, которым я формализую предоставление сертифицированного [нефтяного] месторождения №1 Аякучо в районе нефтеносного пояса реки Ориноко в качестве поддержки обеспечения ценности криптовалюты El Petro", - заявил он. По его словам, месторождение "располагает запасами в размере 5 млрд баррелей нефти".

"За каждый El Petro - баррель нефти", - сказал Мадуро, пообещав обеспечить майнинг (добычу, от англ. mining) криптовалюты по всей стране. Он пообещал, что в будущем выделит для поддержки El Petro золотоносные месторождения Арко Минеро в поясе Ориноко и так же поступит с залежами алмазов.





