Правительство Армении одобрило Конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин

Правительство Армении в ходе заседания 28-го декабря одобрило Конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.

Как передает «Арменпресс», министр юстиции Армении Давид Арутюнян отметил, что Конвенция Совета Европы вступила в силу с 2014 года, ее подписали все страны-члены СЕ, за исключением 2 государств.

«Не хочу подробно на этом останавливаться, поскольку некоторое время назад мы говорили о проекте о предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию. Принципиально положения данного закона взяты из указанной конвенции», – добавил он.

Как сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян, в связи с рядом положений Конвенции Армения предлагает внести оговорки, ряд положений на республику распространяться не будут. «Это обусловлено особенностями правовой системы страны», – сказал он.