СМИ сообщили о гибели шестерых детей при взрыве мины на севере Афганистана
Шесть детей погибли, подорвавшись на придорожной мине в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Пажвак.
По данным агентства, инцидент произошел в провинции Балх на севере страны.
Подробности случившегося не сообщаются.
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