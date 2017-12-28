СМИ сообщили о гибели шестерых детей при взрыве мины на севере Афганистана

Шесть детей погибли, подорвавшись на придорожной мине в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Пажвак.

По данным агентства, инцидент произошел в провинции Балх на севере страны.

Подробности случившегося не сообщаются.