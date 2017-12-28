Последние длинные новогодние каникулы, предлагаю хорошо ими насладиться: премьер- министр Армении Карен Карапетян

На последнем в 2017 году заседании правительства Армении 28-го декабря премьер-министр Армении Карен Карапетян поблагодарил членов правительства за совместную работу. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян представил запланированную на январь 2018 года работу

«Желаю хорошо встретить Новый год, отдохнуть. Сегодняшнее заседание правительства – последнее в 2017 году. Благодарю за совместную работу. В течение первых 15 дней января 2018 года будем подводить итоги, представлять обществу проделанную за 2017 год работу. В течение следующих же 15 дней января с участием всех ведомств, министерств зафиксируем действия на 2018 год. С учетом того, что это последние длинные новогодние каникулы, предлагаю хорошо ими насладиться. А 3 января 2019 года уже будет для всех нас рабочим днем. Уверен, вы все очень рады по этому поводу», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян

«Не все рады?» – пошутил премьер-министр Армении Карен Карапетян .

Как известно, правительство Армении ранее одобрило проект внесения изменений и дополнений в Закон РА «О праздниках и памятных днях», которым предлагается признать в качестве рабочих дней 3, 4 и 5 января. В обосновании законопроекта отмечается, что подобного количества оплачиваемых нерабочих дней, как в Армении, в частности 28 календарных дней ежегодного отпуска плюс 15 нерабочих дней праздников и памятных дней, нет даже в развитых странах и действующее законодательство является нецелесообразным с социально-экономической точки зрения.