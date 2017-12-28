Тиллерсон не увидел шансов на сближение с Москвой при нынешнем руководстве РФ

Соединенные Штаты готовы продолжать сотрудничество с Россией в тех в аспектах, в которых интересы двух стран совпадают, однако до решения проблемы Украины нормализация отношений между двумя станами невозможна, а этого при нынешнем руководстве РФ не произойдет, считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы признаем необходимость совместной работы с Россией там, где у нас имеются общие интересы", - говорится в статье госсекретаря, опубликованной в New York Times. Он отметил, что "это нигде не проявляется столь очевидно, как в Сирии", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В то же время он отметил: "Сегодня у США плохие отношения с возродившейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны - Грузию и Украину, подрывает суверенитет западных держав, вмешиваясь в выборы у нас и в других государствах", - заявил госсекретарь.

При этом он полагает, что нормализация американо-российских отношений невозможна при нынешнем российском руководстве. "Что касается России, то мы не питаем иллюзий относительно режима, с которым имеем дело", - заявил Тиллерсон.