Элина Даниэлян – среди лидеров на чемпионате мира по быстрым шахматам

Элина Даниэлян оказалсь среди тройки лидеров на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Как передает «Арменпресс», в 10 партиях она набрала 7,5 очков и находитса на третьем месте. На первом месте – китаянка Ю Веньюн.

Лилит Мкртчян набрала 5,5 очков, Лилит Галоян - 4,5 очков, Мария Геворгян - 4 очка.

28-го декабря состоятся 10-15-е партии турнира.

В Саудовской Аравии 26-го декабря стартовали чемпионаты мира по быстрым и молниеносным шахматам. Армению представляют Левон Аронян, Габриэл Саргсян, Завен Андриасян, Тигран Л. Петросян, Грант Мелкумян и Сергей Мовсесян.

В соревнованиях среди женщин принимают участие Элина Даниэлян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян.