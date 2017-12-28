Конституционный референдум, скандалы, экспорт эрдогановской агрессии в США: 2017 год в Турции

Уходяший год был для Турции историческим в том аспекте, что Эрдогаму удалось конституционным референдумом изменить образ правления – с парламентского на президентский. Это позволит ему единолично править страной, сконцентрировав все рычаги управления в своих руках. «Арменпресс» попытался выделить самые важные из событий, произошедших в уходящем году в Турции.

Теракт в Новогоднюю ночь

Год начался в Турции с нападения на клуб «Рейна» в Стамбуле в новогоднюю ночь 1-го января 2017 года, когда Абдулкадыр Масхарипов открыл по посетителям клуба огонь из автомата; позже 16-го января спецслужбы Турции задержали подозреваемого в организации теракта в новогоднюю ночь в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле. В Эсенюрте был задержан подозреваемый по этому делу гражданин Узбекистана Абдулкадыр Масхарипов, а также с ним были задержаны 3 женщины и один мужчина-киргиз.

Вследствие нападения на клуб «Рейна» в новогоднюю ночь 2017 года погибло 39 человек. было ранено 70 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Конституционный референдум

16-го апреля в Турции был проведен референдум по конституционным реформам, имеющий историческое значение. Согласно новой конституции, страна переходит к президентской форме правления. По сути, конституционные реформы направлены на максимальное расширение полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана, стоящего у власти с 2003г. Теперь он сможет остаться у руля власти до 2029г.

В условиях объявленной в стране чрезвычайной ситуации проводятся самые масштабные после образования Турецкой республики реформы. В целом поправкам подвергнутся 18 статей конституции. В полномочия президента входит прямое назначение чиновников на важнейшие государственные посты. В том числе и министерские. Он имеет право назначать и вице-президентов. Президент сможет вмешаться в судебный процесс, самолично принимать решение о введении чрезвычайного положения.

По новому основному закону президентом Турции может быть избрано лицо, достигшее 40 лет, с высшим образованием, имеющим гражданство Турции. Срок полномочий - 5 лет. Президент может избираться максимум на 2 срока, может не покидать ряды своей партии. Президент сможет лично назначать послов страны в других странах, а также отзывать их.

Число депутатов меджлиса вместо 55 увеличилось до 600. Возрастной ценз снижен с 25 до 18 лет. Выборы президента и меджлиса будут проводиться раз в 5 лет в один день.

До сих пор в Турции проводилось 6 референдумов по конституционным поправкам – в 1961, 1982, 1987, 2007 и 2010 годах поправки были приняты, а в 1988г. победило "нет".

После референдума турецкая оппозиция заявила о том, что он был проведен нелегитимно. Лидер турецкой оппозиционной Республиканской партии кемалистов Кемал Кылычдароглу заявил, что с 15-го июня они начинают шествие протеста от Анкары до Стамбула, где находится тюрьма Малтепе (расстояние между Анкарой и Стамбулом – 352 км, по трассе – 458 км), оно продлится 28 дней. По пути участники будут ночевать в палатках.

В заключительном митинге оппозиции после организованного лидером Республиканской народной партии Турции Кемалем Кылычдароглу «Шествия справедливости» приняли участие около 1.6 млн людей. Шествие, начатое 15-го июня в Анкаре, завершилось 9-го июля в Стамбуле, на площади Малтепе. За эти дни Кылычдароглу и его сторонники прошли 436 км.

Скандал с участием министров

Уходящий год отличился рядом скандалов межгосударственного уровня, с участием турецких министров. В Германии, Австрии, Швейцарии, Дании и Нидерландах запретили въезд турецких министров, которые собирались проводить пропагандистские встречи с турецкими общинами в этих странах.

В разных городах Германии отказались предоставить Эрдогану помещение для встречи с единомышленниками. Президент Турции Эрдоган планирует 7-8-го июля принять участие в саммите G-20, который пройдет в Гамбурге. После этого он запланировал встречи с единомышленниками, однако представленные заявки были отвергнуты со стороны владельцев помещений, где эти встречи должны были проходить.

Примечательно, что и накануне мероприятий к референдуму 16-го апреля в различных немецких городах запретили выступления турецких деятелей, что вызвало резкое недовольство Эрдогана, который сравнил действия Германии с решениями фашистского времени. В гостинице Plaza Event Center в немецком городе Гамбург должно было состояться мероприятие с участием министра ИД Турции Чавушоглу в рамках агиткампании в пользу конституционных реформ в Турции, которое было аннулировано. В беседе с газетой DieWelt представитель местных властей сообщил, что зал, в котором должно было проити указанное мероприятие, закрылся по причине сбоя в системе противопожарной безопасности. 2 марта в Германии запретили проведение митинга в поддержку конституционных изменений с участием турецкого министра юстиции Бекира Боздага. Ранее в Роттердаме был запрещено собрание с участием Чавушоглу, посвященный конституционному референдуму в Турции. Мэр Роттердама заявил, что владелец салона, где должно было проводиться мероприятие, отказался предоставить помещение. Нидерланды не разрешили посадку самолету министра ИД Турции Мевлута Чавушоглу. Как сообщили власти страны, они пошли на такой шаг, поскольку визит Чавушоглу в Роттердам “ставит под риск общественный порядок и безопасность”. Премьер-министр Дании Ларс Леке Расмуссен отложил визит премьер-министра Турции Бинали Йыдырыма в Данию.

В конце концов, Германия покинула военную базу в Инджирлике

После принятия 2 июля 2016 года Бундестагом резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи, официальная Анкара отказала германским парламентариям в праве посещения военной базы в Инджирлике. Представители Турции требовали отказа от резолюции, однако Германия не пошла на поводу турок. Позже обострение в отношениях между Германией и Турцией было связано с запретом предвыборной агитации конституционного референдума в Германии, обвинений, прозвучавших в адрес Германии из уст Эрдогана, арестом журналиста Дениза Юджеля и пр.

Турция вновь запретила посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике.Председателю комиссии МИД Германии Вольфгангу Хельмиху сообщили, что турецкие власти запретили 10-го мая посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике. По его мнению, это стало последствием того, что Германия удовлетворила ходатайство турецких военнослужащих, имеющих диппаспорта, о предоставлении им убежища.

Он выразил мнение, что после этого Германия должна отозвать своих военнослужащих, проходящих службу в Инджирлике.

Посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике планировалось на 16-е мая. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о необходимости найти альтернативу военной базе в Инджирлике. Об этом она сказала после того, как Турция вновь запретила посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике. «Надо изучить альтернативы. Возможный вариант – Иордания»,- сказала она.

Депутаты Бундестага большинством голосов приняли решение о выводе Ե своих военнослужащих с военной базы в Инджирлике. Из 569 депутатов Бундестага «за» вывод проголосовали 461 человек, «против» - 85, 23 депутата воздержались.

Таким образом, впервые в истории немецкая армия выведет своих военнослужащих с военной базы на территории страны-члена НАТО, переведя их на базу на территории другой страны-не члена НАТО.

Последние силы немецкого контингента - 260 немецких военнослужащих, 6 разведывательных самолетов Tornado, самолеты-дозаправщики в сентябре были переброшены на военную базу Азрак в Иордании.

Акшенер основала новую партию

Появившаяся на политической арене Турции новая «Хорошая партия», основанная бывшей министром внутренних дел Мерал Акшенер, предъявила серьезную заявку на вхождение в парламент страны. Многие члены партии «Националистическое движение» покинули ее ряды, чтобы примкнуть к «Хорошей партии».

Турецкий политик Мерал Акшенер вышла в разное время занимала посты министра внутренних дел и вице-спикера парламента. Изучала историю в Стамбульском университете, получила степень доктора философии в университете Мармара.

В 2016 году возглавила группу оппозиции в Партии националистического движения, выступив против партийного лидера Девлета Бахчели. 25 октября 2017 года основала «Хорошую партию» и возглавила ее. Слоганом «Хорошей партии» стали слова: «В Турции все будет хорошо». Логотипом — солнце с восемью лучами вокруг него. Основные лозунги программы: «Хорошая Турция», «Демократия и право», «Общество», «Государственное управление», «Внутренняя и внешняя безопасность», «Учреждения», «Внешняя политика» и «Цели». После создания «Хорошей партии» распределение мест в парламенте изменится. Теперь пять депутатов будут представлять «Хорошую партию». Они же входят в список 200 учредителей.

Предполагается, что «Хорошая партия» поспособствует нормализации демократической политики, разделив массы, поддерживающие Эрдогана. Озвученная ею программа направлена на привлечение всех слоев общества. Предлагается возвращение к парламентскому режиму, разделению властей, верховенству закона. Делается акцент на правах человека, борьбе с коррупцией. Звучат и другие заявления, привлекающие внимание гражданского общества. Партийная программа построена таким образом, чтобы высветить все допущенные режимом ПСР под руководством Эрдогана ошибки, а также объяснить, что нужно делать во избежание их повторения.

Проявления диктаторства Эрдогана в Вашингтоне

В прошлом году Эрдоган попытался «экспортировать» свои диктаторские методы нарушения прав и свобод человека в США. Сотрудники службы безопасности Эрдогана напали на мирных демонстрантов в Вашингтоне. В размещенном видео видно, как они грязно ругаются в адрес демонстрантов. 2 пострадавших – в тяжелом состоянии.

Президент Турции Эрдоган лично отдал приказ напасть на мирных демонстрантов у резиденции посла Турции в Вашингтоне, после чего молча наблюдал за потасовкой. Об этом сообщается в материале «Голоса Америки».

В записи видно, как, сидя в машине, Эрдоган слушает демонстрантов, которые в мегафоны кричали «Эрдоган-убийца!». Стоящий у открытой двери его автомобиля сотрудник охраны все время его информирует о происходящем, получая одновременно от него инструкции. Ясно видно, как в следующее мгновение сотрудник охраны, который только что говорил с Эрдоганом, дает инструкцию следующему охраннику, который, кивнув головой, бегом спускается к митингующим, после чего начинается силовая акция телохранителей Эрдогана против мирных демонстрантов.

После нападения Эрдоган выходит из автомобиля, чтобы рассмотреть происходящее, а тот охранник, который получил от него указания, возвращается к нему бегом, как бы чтобы отчитаться.После чего Эрдоган входит в резиденцию посла.

Демонстрация была организована комитетом Айдата США, Эллинским советом Америки и рядом курдских, ассирийских и греческих организаций. В ходе нападения пострадали мирные демонстранты, несколько человек были госпитализированы. Полиция задержала 2 человек.Инцидент осудили Госдеп США, мэр Вашингтона, группа конгрессменов.

Самая большая тюрьма для журналистов в мире

Как и раньше, в Турции не прекратились гонения на журналистов. В течение года были арестованы десятки как местных, так и зарубежных журналистов. В Индексе свобоы прессы, составленном организацией «Журналисты без границ», Турция в 2017 году заняла 155-е место среди 179 стран, организация «Журналисты без границ» снован назвала Турцию «самой большой тюрьмой для журналистов».