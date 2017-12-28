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Фильм Германа-младшего "Довлатов" в марте выйдет в российский прокат


Фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов", вошедший в список претендентов на главный приз Международного берлинского кинофестиваля, выйдет в прокат 1 марта 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в среду прокатчики картины.

"Спешим сообщить, что новый фильм режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов", мировая премьера которого состоится в рамках 68-го Международного берлинского кинофестиваля, выйдет в прокат в России 1 марта 2018 года", - отмечают прокатчики.

Фильм "Довлатов" снят в жанре биографической мелодрамы, он рассказывает о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич. Среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.





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