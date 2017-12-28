Американцы назвали Обаму и Клинтон самыми достойными восхищения людьми года

Бывший президент США Барак Обама был назван самым почитаемым американцами мужчиной 2017 года, среди женщин в этой "номинации" первое место заняла экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом свидетельствую опубликованные результаты опроса общественного мнения.

Обама завоевывает эту позицию уже десятый раз, хотя и потерял 5% поддержки по сравнению с 2016 годом, когда за него проголосовало 22% опрошенных. В текущем году он набрал 17%. На втором месте следует нынешний президент Дональд Трамп - 14%, на третьем - пара римский Франциск - 3%.

Клинтон занимает лидирующую позицию 16-й год подряд, так считают 9% респондентов, за ней следует бывшая первая леди страны Мишель Обама - 7%.

Традиционный опрос проводился Институтом Гэллапа с 4 по 11 декабря, в нем приняли участие 1 тыс. 49 человек.

Фото: Reuters