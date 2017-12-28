С 15-го по 21-е декабря в Ереване родилось 433 ребенка



Управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана сообщает, что за период с 15-го по 21-е декабря в родильных домах Еревана на свет появилось 433 ребенка- 219 мальчиков и 214 девочек. За тот же период в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения,находящиеся в ведомстве мэрии Еревана, обратился 34153 гражданина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.