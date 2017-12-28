Специалисты призывают не менять в праздничные дни пищевой рацион детей

Специалисты призывают не менять в праздничные дни обычный для них пищевой рацион детей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в заявлении Министерства здравоохранения Армении.

«Желательно, чтобы дети продолжали питаться в обычном для себя режиме, ели обычную еду, в соответствии со своим рационом питания. Конечно, можно угостить их блюдами с праздничного стола, однако делать это надо осторожно, чтобы не нарушить их пищеварение непривычными продуктами.

Большинство детей любит сладкие газированные напитки, однако, как известно, они достаточно вредны для здоровья, поэтому их потребление надо ограничить.

Надо обратить внимание на свежесть еды, которую ребенок ест в гостях. Убедитесь, что он ест мытые фрукты, будьте вдвойне внимательны к еде, которую вы покупаете на улице.

Надо приучать детей мыть руки до и после еды, помня об инфекции, передаваемой грязными руками. Если под рукой нет воды, воспользуйтесь хотя бы влажными салфетками»,- сказано в сообщении Министерства здравоохранения Армении.