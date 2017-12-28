Подозреваемый в совершении взрыва в петербургском супермаркете попал на видео

Стали известны приметы подозреваемого в подрыве супермаркета «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Молодой человек пришел под видом покупателя и оставил рюкзак в камере хранения примерно за полчаса до того, как устройство сработало. Видео с камер наблюдения магазина публикует издание «Фонтанка» на своем канале в Youtube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва пострадали десять человек. Один из них отказался от госпитализации, девять остальных были доставлены в больницы.