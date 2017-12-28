На дороге Степанцминда-Ларс с российской стороны скопилось 395 грузовых автомобилей

МЧС Армении сообщает, что по положению на 10:00 28-го декабря на территории Армении осадков не наблюдается. 26-31-го декабря ожидается ясная погода. На некоторых дорогах республики – местами гололед.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 28-31-го декабря, 1-го января осадков не ожидается. На дороге Сотк-Карвачар, на перевале Варденяц – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 28-е декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей. По сведениям МЧС РФ Северной Осетии, на дороге Степанцминда-Ларс с российской стороны скопилось 385 грузовых автомобилей.