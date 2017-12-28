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Руководитель сирийских курдов заявил об участии в Конгрессе по нацдиалогу в Сочи


Представители "курдской автономной демократической власти на севере Сирии" направятся в Сочи для участия 29-30 января 2018 года в Конгрессе по национальному диалогу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в среду агентству ANF командир Курдских сил самообороны Сепан Хамо. По его словам, "вопреки возражениям со стороны Турции 155 делегатов от северо-восточного региона Сирии, где проживают преимущественно курды, будут присутствовать на этом форуме".

Хамо обвинил Анкару "в стремлении сорвать проведение Конгресса, используя вопрос об участии в нем сирийских курдов". Он напомнил, что курдские вооруженные формирования, которые составляют костяк "Сил демократической Сирии", контролируют сейчас более четверти территории страны.

 

 




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