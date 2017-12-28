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Тиллерсон: переговоры в Женеве приведут к "свободной от Асада" Сирии


Женевские переговоры могут привести к созданию "свободной от Башара Асада и его семьи" Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, самый очевидный пример пересекающихся интересов Вашингтона и Москвы — это Сирия. Тиллерсон заявил, что США ожидают, что РФ будет следовать женевскому процессу под эгидой ООН.

"Мы уверены, что реализация этих переговоров приведет к созданию Сирии, свободной от Башара Асада и его семьи", — заявил госсекретарь США.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.

 

 

 

 




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