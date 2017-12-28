Члены сборной Армении продолжают выступать на чемпионате мира по быстрым шахматам

Члены сборной Армении и ряд других гроссмейстеров продолжают выступать на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Как передает «Арменпресс», Левон Аронян во вторых 5 турах одержал 2 победы, потерпел одно поражение, в 2 партиях сыграл вничью. Таким образом, Левон Аронян набрал 5,5 очка. Сергей Мовсесян набрал 5,5 очка, по 6 очков набрали Габриэл Саргсян и Грант Мелкумян, Тигран Л. Петросян - набрал 6,5 очка, Завен Андриасян набрал 5 очков. Лидирует Владимир Федосеев, который набрал 8 очков.

28-го декабря состоятся 10-15-е партии турнира.

В Саудовской Аравии 26-го декабря стартовали чемпионаты мира по быстрым и молниеносным шахматам. Армению представляют Левон Аронян, Габриэл Саргсян, Завен Андриасян, Тигран Л. Петросян, Грант Мелкумян и Сергей Мовсесян.

В соревнованиях среди женщин принимают участие Элина Даниэлян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян.Поделиться