Европейские индексы - 27-12-17

МОСКВА, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.02% и составил 13070.02 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.08% и составил 5368.84 пункта, британский FTSE вырос на 0.37% и составил 7620.68 пункта, российский MICEX вырос на 0.44% и составил 2106.17 пункта, а RTSI вырос на 0.21% и составил 1147.74 пункта.