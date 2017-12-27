«Атлетико» продаст Феррейру-Карраско в январе

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может покинуть команду во время январского трансферного окна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, главный тренер мадридцев Диего Симеоне дал добро на продажу бельгийца.

В следующем месяце «Атлетико» уже сможет рассчитывать на Витоло, который на правах аренды первую часть чемпионата провёл в «Лас-Пальмасе». Испанец будет призван заменить бельгийца.

В услугах 24-летнего Янника Феррейры-Карраско заинтересованы «Бавария» и ряд английских клубов. Контракт бельгийца с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.