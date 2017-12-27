На автодорогах Армении местами наблюдается гололедица
Министерство ЧС Армении сообщает, что 27-го декабря по положению на 20:30 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.
Как сообщает Арменпресс, на автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс для всех видов автомобилей.Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 385 грузовых автомобилей.
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