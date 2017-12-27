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На автодорогах Армении местами наблюдается гололедица


Министерство ЧС Армении сообщает, что 27-го декабря по положению на 20:30 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.

Как сообщает Арменпресс, на автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 385 грузовых автомобилей. 


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