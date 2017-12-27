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Все 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 26 и 27 декабря, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 6 случаев кражи, 11 случаев мошенничества и по 1 случаю похищения человека, грабежа, присвоения, хулиганства и незаконной вырубки деревьев. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю грабежа и кражи.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 1 человек погиб, 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.


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