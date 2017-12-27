Президент Армении принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса «10 лучших спортсменов Армении 2017 года»

Президент Армении Серж Саргсян в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса «10 лучших спортсменов Армении 2017 года».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече Серж Саргсян поздравил всех представителей спортивного мира с Новым годом и Рождеством, пожелал крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых успехов на международных аренах в честь армянского спорта и родины.

За заслуги в сфере физической культуры и спорта президент Саргсян вручил почетные звания ряду спортсменов и тренеров, а также поощрил их денежными наградами и подарками.

Министр спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян вручил сертификаты и статуэтки, а президент Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян вручил призы.

Президент также выступил с поздравительной речью.