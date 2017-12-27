Bloomberg: мировые миллиардеры в 2017 году стали богаче почти на $1 трлн

Мировые миллиардеры в 2017 году стали богаче почти на $1 трлн. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg на основании данных составляемого им рейтинга 500 самых состоятельных людей мира, который обновляется в режиме реального времени.

По данным исследования, за минувший год состояние 440 миллиардеров из этого списка увеличилось на $1,05 трлн. Капиталы 58 фигурантов перечня уменьшились на $46 млрд. Стоимость активов, которыми владеют два включенных в рейтинг миллиардера, не изменилась.

Совокупное состояние представленных в списке мировых магнатов увеличилось на 23% по сравнению с 27 декабря 2016 года. Это соответствует показателю примерно в 20%, на которые за минувший год выросли индексы MSCI World (отражает динамику курсов акций 1652 ведущих мировых компаний) и S&P 500 (основной показатель состояния фондового рынка США).

Общая стоимость активов 27 богатейших россиян, вошедших в рейтинг Bloomberg, в 2017 году увеличилась на $28 млрд и составила $275 млрд. Состояние 159 американских миллиардеров, представленных в списке, увеличилось за год на 18% и составило около $2 трлн. Стоимость активов, принадлежащих 38 богатейшим гражданам Китая, вошедшим в перечень Bloomberg, увеличилась в течение прошедшего года на $177 млрд или на 65%. Темпы роста богатства лидеров бизнеса в Китае оказались самыми высокими в мире.

Первое место в списке богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg в конце этого года занимает владелец американского гиганта интернет-торговли, компании Amazon, Джефф Безос, состояние которого сейчас оценивается в $99,6 млрд. Оно увеличилось за год на $34,2 млрд, что позволило Безосу оттеснить на второе место одного из основателей корпорации Microsoft Билла Гейтса, богатство которого Bloomberg оценивает в $91,3 млрд (рост за год - $8,9 млрд).

По версии рейтинга Bloomberg, самым богатым россиянином является владелец и глава компании "Северсталь" Алексей Мордашов, активы которого агентство оценивает в $19,5 млрд (рост за год - $2,5 млрд). Самым богатым среди китайцев, по оценкам Bloomberg, сейчас является занимающий 26-е место в списке председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь. Его состояние оценивается в 33,3 млрд, за минувший год оно увеличилось на $22,7 млрд или на 350%.





