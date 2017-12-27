Министр обороны Армении посетил национальный филиал межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

Министр обороны Армении Виген Саркисян 27 декабря посетил национальный филиал межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и поздравил сотрудников телерадиокомпании с 25-летием основания.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе визита Саркисян ознакомился с техническими возможностями, рабочими условиями и побеседовал с сотрудниками филиала.

Директор армянского филиала телекомпании «Мир» Меружан Саркисян представил министру обороны изготавливаемый телепродукт, объемы вещания, содержание вещаемых передач, а также дальнейшие программы.

Меружан Саркисян вручил министру обороны благодарственное письмо руководства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и медаль.

В конце встречи Виген Саркисян ответил на вопросы журналистов.