КРОУ Армении дала согласие на реализацию инвестиционной программы реконструкции турбины ЗАО «Ереванская ТЭЦ»

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении дала согласие на реализацию инвестиционной программы реконструкции газотурбинного агрегата с комбинированным энергоблоком паровой турбины ЗАО «Ереванская ТЭЦ». Как сообщает Арменпресс, инвестиционная программа по реконструкции газовой турбины «Alstom» GT-13E2 MXL/MCL составляет 5,97 млн евро без НДС.

Стоит отметить, что инвестиционная программа по реконструкции газовой турбины составляет 20,68 млн евро без НДС. В том числе, накопленные затраты на тарифы на электроэнергию составляют 11,37 млн евро, снижение стоимости возвратных запасных частей, 3,34 млн евро, расходы на капитальный ремонт в рамках инвестиционной программы - 5,97 млн евро.