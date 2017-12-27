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Испания разработала новые меры по борьбе с терроризмом


Испанские власти разработали новые меры по борьбе с терроризмом, которые представил в среду министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», с начала года испанскими правоохранительными органами в стране и за ее пределами были задержаны 77 человек, подозреваемых в террористической деятельности; с середины 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, — 218, напомнил министр на встрече с представителями политических партий, подписавших Пакт о борьбе с исламистским терроризмом. Новые меры правительства будут, по его словам, сводиться к четырем составляющим – "предотвращение, защита, преследование и подготовка".

На встрече Соидо предоставил информацию о терактах, совершенных в Барселоне и Камбрильсе в августе, а также о введенных после них мерах. По словам министра, в предотвращении подобных трагедий должно быть "две линии работы": первая — информирование населения о действиях, которые необходимо предпринимать в случае угрозы или теракта; вторая – политические и законодательные меры. В частности, принятие законопроекта, создающего правовую базу для выполнения общеевропейского соглашения об обмене данными о пассажирах авиакомпаний. В этом году это соглашение вступило в силу, принято решение о создании общеевропейского регистра, в котором фиксируются лица, въехавшие в ЕС, до 2020 года он будет реализован.

Кроме того, глава МВД предлагает создать систему контроля за исходными химическими веществами, которые могут использоваться при изготовлении бомб, а также пересмотреть регламент борьбы с оборотом наркотических веществ, чтобы предотвратить финансирование терроризма за счет денег от этого "бизнеса".

Также, по его мнению, необходимо привести испанское законодательство в соответствие общеевропейскому в области иммиграции, чтобы "убрать пробелы, которые помешали высылке имама Риполя после того, как он вышел из тюрьмы Кастельона". Имам города Риполь Абдельбаки эс-Сати считается главным организатором терактов в Барселоне и Камбрильсе. С 2010 по 2014 годы он сидел в тюрьме по приговору за наркотрафик. По данным источников ряда испанских СМИ, у спецслужб были данные, что эс-Сати помогал исламистам, которые направлялись из Испании в зоны конфликтов, однако обвинений в связи с террористической деятельностью тогда против имама выдвинуто не было. Эс-Сати погиб в доме в Альканаре, где взорвались баллоны с газом, при помощи которых террористы собирались совершить преступления.

Кроме того, правительство собирается обязать регистрировать и предоставлять всю информацию о физических и юридических лицах, которые сдают в найм свои транспортные средства. Министр также предложил изменить правила распространения сжиженных газов, чтобы усилить контроль за возможным изготовлением бомб.

Семнадцатого августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек (15 в Барселоне, одна женщина погибла в Камбрильсе), более 130 пострадали. Ответственность взяла на себя группировка ИГ. Уничтожены восемь террористов, четверо предполагаемых преступников были задержаны, двое отпущены до суда на свободу.




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