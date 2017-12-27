Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-12-17

ЕРЕВАН, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 декабря, курс доллара США вырос на 0.34 драмa и составил 482.31 драм. Курс евро вырос на 1.80 драмa и составил 573.37 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 8.36 драм. Курс британского фунта вырос на 2.67 драмa и составил 646.58 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 13.82 драмa и составила 19608.9 драм. Цена серебра выросла на 0.18 драмa и составила 250.82 драм. Цена платины выросла на 10.03 драмa и составила 14219.58 драм.