Азиатские индексы - 27-12-17

ТОКИО, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.08% и составил 22911.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.15% и составил 1829.79 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.92% и составил 3275.78 пункта, а HANG SENG вырос на 0.07% и составил 29597.66 пункта.