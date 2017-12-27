Депутаты меджлиса (парламента) Ирана на открытой сессии в среду поддержали предложение, согласно которому иранское руководство должно признать Иерусалим "вечной столицей" палестинского государства, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство ИРНА.

Одобренная парламентом инициатива предусматривает внесение уточнения в закон о поддержке Ираном палестинского народа. В этом документе, по мнению депутатов, нужно прописать, что Иерусалим - столица Палестины.

В поддержку предложения высказались 207 из присутствовавших на заседании 226 членов меджлиса.

"Согласно документу, правительство ИРИ обязано оказать всестороннюю поддержку священному Аль-Кудсу (арабское название Иерусалима - ИФ) как постоянной столице Палестины", - говорится в сообщении агентства.

В начале декабря Трампом объявил о решении Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США из Тель-Авива.

На прошлой неделе Генассамблея ООН 128 голосами против восьми приняла резолюцию, требующую, чтобы статус Иерусалима был определен на основе переговоров между заинтересованными сторонами - Израилем и Палестиной.