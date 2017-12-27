Британские депутаты призвали опубликовать данные о последствиях Brexit

Группа британских парламентариев обратились к канцлеру (министру финансов) страны Филипу Хаммонду с открытым письмом, в котором они попросили обнародовать засекреченные результаты исследования, анализирующего возможные экономические последствия Brexit, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.

"Общественность имеет право знать, какими будут последствия Brexit для них и для их семей. Не имея доступа к новейшим исследованиям, осуществленным на средства налогоплательщиков, парламент будет не способен проанализировать подход правительства и представить факты нашим избирателям", — говорится в письме.

О том, что анализ экономических последствий Brexit был проведен, сам Хаммонд сообщил ранее в этом месяце на слушаниях комитета по финансам палаты общин.