Израиль назовет вокзал около Стены плача в Иерусалиме в честь Трампа

Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Исраэль Кац одобрил предложение комитета Израильских железных дорог по строительству железнодорожной станции в Иерусалиме в нескольких десятках метров от Стены плача, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду газета "Едиот ахронот".

Новую станцию министр решил назвать в честь президента США Дональда Трампа, в начале декабря объявившего о решении признать Иерусалим столицей Израиля.

"Стена плача - самое святое место для иудеев, и я решил назвать железнодорожную станцию, ведущую к ней, в честь президента США Дональда Трампа в знак признания его смелого и исторического решения признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил Кац.