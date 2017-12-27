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В Грузии назвали сотрудничество с США главным приоритетом страны


Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, подводя итоги года, заявил, что членство страны в Евросоюзе и НАТО, а также сотрудничество с США остаются внешнеполитическими приоритетами руководства страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не раз заявляли, что центральный приоритет команды — это европейская и евроатлантическая интеграция. Из этого вектора исходит ведущая линия тех реформ, которые осуществляются в нашей стране. Главным достижением 2017 года в этом направлении стал безвизовый режим со странами ЕС, это успех всей команды", — заявил премьер на правительственном заседании в среду.

По его словам, "окончательная цель Грузии — это полноценное членство в Евросоюзе", и поэтому грузинские власти приступают к реализации вопросов, заложенных в новой повестке, которая называется "дорожная карта к Евросоюзу".




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