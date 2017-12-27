Армянская патриархия Стамбула ответила на ложные заявления Атешяна

Армянская патриархия Стамбула опубликовала официальное заявление в связи с заявлениями архиепископа Арама Атешяна, который недавно посетил Армению, о процессе патриарших выборов.

Как сообщает Арменпресс, в патриархате отмечают, что Атешян продолжает попытки исказить правду за пределами Турции.

В ответ на заявление Атешяна о том, что Турция не признает избранного местоблюстителя патриарха, патриархат завил, что Атешян обязан уважать результаты выборов и не допускать, чтобы внутреннее церковное дело стало предметом публичного спора.

«Согласно решению, принятому в собрании, на котором Атешян лично присутствовал, он должен уйти в отставку с поста викария. Однако, он отказался уйти в отставку, сделав шаг, который поставил нас в постыдную ситуацию. Его поведение заставляет церковную ассамблею, которая утвердила его на этом посту, уволить его, что является чрезвычайно неприятным фактом. Кроме того, государство не делало никаких заявлений, в соответствии с которыми оно не признает избранного местоблюстителя», - говорится в заявлении.

«Мы желаем, чтобы архиепископ перестал поиск противоречий и избегал споров», - говорится в заявлении.