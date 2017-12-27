Эксперт считает визит президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию конструктивным и позитивным

Эксперт по вопросам Грузии Джони Меликян считает визит президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию конструктивным и позитивным.

«Президент посетил Грузию с довольно представительской делегацией. В то же время состоялись встречи между министрами обороны и иностранных дел. Встречи были в основном частными, однако по моей информации, обсуждались почти все вопросы, представляющие взаимный интерес», - сказал он.

Как сообщает Арменпресс, Меликян выделил экономические вопросы и вопросы безопасности.

Торговый оборот между странами в 2017 году вырос на 24%. Увеличился также экспорт из Армении.

Туризм активизировался. По данным Грузии, в этом году в страну посетило 7 миллионов иностранцев, причем почти 1,5 миллиона были армянами. «Это не маленькая цифра, представьте, какой вклад в развитие туризма в Грузии», - сказал он.

Меликян подчеркнул общий подход сторон к развитию инфраструктуры с точки зрения становления транзитной страной.

Он также коснулся соглашения Армения-ЕС, считая, что это хороший опыт в отношениях с Грузией.