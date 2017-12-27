Эдуард Шармазанов замечает серьезное развитие армяно-грузинских и армяно-иранских отношений

Наступающий год будет особенным с точки зрения укрепления армяно-грузинских и армяно-иранских отношений. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, можно заметить серьезное развитие армяно-грузинских и армяно-иранских отношений. Он также отметил, что в уходящем году армянская сторона сумела не только сохранить высокий уровень отношений с Ираном, но и укрепить сотрудничество. "Отношения с соседним Ираном развиваются в положительном русле, и будущий год только укрепит эту динамику. Хотел бы отметить важное обстоятельство - у Ирана взвешенная позиция по нагорно-карабахскому конфликту, которая сводит на нет попытки официального Баку придать религиозный окрас конфликту, что для нас неприемлемо", - сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, взвешенная позиция Ирана по нагорно-карабахскому конфликту сводит на нет попытки официального Баку придать религиозный окрас конфликту.

"Последний визит президента Армении в Грузию был очень эффективным, глава нашего государства был принят на высшем уровне. Было очевидно, что Саргсяна в Грузии воспринимают не только как президента Армении, но и регионального лидера, который ставит перед собой задачу укрепить стабильность в нашем регионе", - заявил Шармазанов журналистам в среду.



При этом вице-спикер армянского парламента, также входивший в армянскую делегацию, отказался раскрыть подробности повестки встреч и не ответил на вопрос о том, обсуждалась ли тема открытия альтернативного железнодорожного сообщения через Грузию.



"В официальных сообщениях о повестке встреч президента Армении было предоставлено достаточно информации. Более подробную информацию я сейчас дать не могу, однако будущий год многообещающий, в том числе и в контексте развития армяно-грузинских отношений", - заявил Шармазанов.

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