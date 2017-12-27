Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом 24 декабря призвал к "полному снятию" блокады Йемена. Как передает Арменпресс, об этом в среду агентству Reuters сообщил источник в Елисейском дворце.

"Президент выразил серьезную озабоченность по поводу гуманитарной катастрофы в Йемене и призвал короля Саудовской Аравии полностью снять блокаду, чтобы обеспечить поставки гуманитарной помощи и товаров в Йемен", - сообщили агентству в администрации Макрона.

22 ноября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик предупредил о том, что в Йемене заканчиваются запасы горючего, и призвал коалицию обеспечить беспрепятственный проход гуманитарных и коммерческих судов в порты Ходейды и Ас-Салифа, расположенные на побережье Красного моря. По его словам, в стране ощущается острая нехватка топлива, которое необходимо для работы больниц и систем водоснабжения. Дюжаррик также напомнил, что 21 млн жителей страны нуждаются в гуманитарной помощи, из них 7 млн находятся на пороге голода.