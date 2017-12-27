Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве 27 декабря состоялось заседание Совета попечителей фонда «Цифровая Армения».

Исполнительный директор фонда Эдуард Нерсисян представил отчет о деятельности фонда «Цифровая Армения» за 2017 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, было доложено о намеченных программой деятельности на 2017 год и осуществленных мероприятиях, которые были направлены на развитие электронных систем во всех сферах государственного управления и формирование цифровой среды: инвентаризацию имеющихся в сфере государственного управления стратегий цифровизации, содействие процессам развития имеющихся телекоммуникационных инфраструктур и электронных служб, участие в процессе разработки Цифровой повестки дня и др. Совет обсудил выполненные работы и принял отчет к сведению. Глава Правительства привлек внимание исполнительного директора фонда «Цифровая Армения» к необходимости четкого формулирования приоритетов фонда и измеримых результатов, дав ему соответствующее поручение.

На заседании была также представлена программа деятельности фонда «Цифровая Армения» на 2018 год, в соответствии с которой фонд осуществит приоритетные программы и мероприятия по следующим направлениям: цифровая трансформация системы государственного управления, развитие институциональной системы, развитие инфраструктур, кибербезопасность, развитие цифровых навыков и цифровая трансформация частного сектора. По словам Эдуарда Нерсисяна, представленные шаги будут способствовать быстрому осуществлению процесса цифровой трансформации и улучшению показателей Армении в международных индексах. В ходе обмена мнениями члены Совета представили свои замечания и предложения по обсуждаемому документу.

Премьер-министр поручил вовлечь в дальнейшие работы также представителей заинтересованных ведомств для обеспечения всестороннего обсуждения, доработать документ и окончательный вариант представить в Правительство.