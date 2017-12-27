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Путин подал документы в ЦИК


Центризбирком России в среду принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборы главы государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Документы у Путина принимали сотрудники рабочей группы ЦИК по приему документов: член комиссии Александр Клюкин и начальник управления ЦИК по организации избирательного процесса Елена Орловская. По завершению процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

Путин намерен участвовать в выборах в марте 2018 года как самовыдвиженец.

"Все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона в течение максимум пяти дней. Для проверки будут направлены 15 запросов в 12 ведомств", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

Во вторник собрание избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. В зале присутствовали 668 человек при необходимых 500. В поддержку Путина выступили, в частности, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, а также лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова и другие.





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