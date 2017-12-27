Глава МИД ФРГ выступает против военного лидерства Германии в Европе

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил против военного лидерства Германии в Европе, предупредив, что оно может оказаться губительным. Такое мнение он высказал в опубликованном в среду интервью газете Bild. Он также подчеркнул, что задача увеличения оборонных расходов до 2% ВВП для Германии "абсолютно бесполезна", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Кроме того, было бы губительным, если бы Германия захотела стать не только ведущей политической и экономической силой Европы, но и военной", - предупредил министр. Он убежден, что "следующее правительство не должно быть в плену у этой задачи".

Говоря о повышении оборонных расходов до 2% ВВП, глава дипломатического ведомства указал на то, что это фактически означает удвоения военных трат. По его мнению, вместо этого Берлин должен работать над более тесным сотрудничеством между странами ЕС. "Если мы будем работать в рамках Евросоюза над общей системой обороны, это сэкономит деньги и позволит выполнять больше задач", - сказал он.





