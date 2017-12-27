Азербайджан подписал в Женеве документ, в котором говорится о договоренностях, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге: Эдуард Шармазанов

После встречи в Женеве между президентами Армении и Азербайджана С. Саргсяном и И. Алиевым было принято совместное заявление, которое является успехом для армянской дипломатии. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, после апрельской войны и после встреч между президентами Армении и Азербайджана С. Саргсяном и И. Алиевым в Вене и Санкт-Петербурге Азербайджан постоянно торпедировал переговорный процесс.

«Однако затем состоялась еще одна встреча в Женеве, за которой впервые за 4 года последовало совместное заявление министров ИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Азербайджан подписал в Женеве документ, в котором говорится о договоренностях, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, чем до этого он усердно пренебрегал»,- сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, после апрельской войны армянская дипломатия прочснила и ужесточила свои позиции. «В отличие от Азербайджана, мы не строим антиазербайджанского или антитурецкого общества. Мы строим общество, служащее Армении, в котором нет ненависти. Народ же Арцаха борется за свою свободу и независимость»,- сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

16-го октября в Женеве завершились переговоры между президентами Армении и Азербайджана С. Саргсяном и И. Алиевым. Встреча была организована по инициативе сопредседателей Минской группы и прошла при участии министров ИД двух стран Э. Налбандяна и Э. Мамедъярова, а также сопредседателей МИнской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в женевской резиденции постоянного представителя Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях. После встречи состоялась беседа президентов без свидетелей. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Армении и Азербайджана распространили заявление по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве 16 октября.

В заявлении говорится:

«На организованной под патронажем сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) 16 октября в Женеве встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева присутствовали также министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров. На встрече присутствовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Встреча прошла в конструктивной обстановке.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

Сопредседатели выразили удовлетворение в связи с состоявшимися после длительного перерыва прямыми переговорами. Они по-прежнему готовы продолжать работать со сторонами в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами иностранных дел».