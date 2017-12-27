Главной антитеррористической задачей в Сирии является разгром террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с лидером оппозиционного движения "Завтра Сирии" Ахмедом аль-Джарбой.

"Ясно, что основная борьба (с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС) уже позади. Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром "Джебхат ан-Нусры", - сказал министр. Он добавил, что террористическая организация получает помощь для борьбы с сирийской армией извне.

"Сирийская армия вместе со своими союзниками при нашей поддержке теснит нусровцев. Но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне", - подчеркнул министр.

Москва выступает за создание максимально репрезентативной базы для запуска конституционной реформы в Сирии, добавил Лавров.

"Наша цель - создать максимально репрезентативную базу для запуска конституционной реформы, условия, которые должны быть согласованы самими сирийцами, и в этом смысле выполнить положения резолюции СБ ООН 2254", - пояснил глава МИД. .

Глава МИД РФ отметил, что Конгресс сирийского национального диалога поможет завязать прямой диалог между правительством Сирии и оппозицией в Женеве.

"Мы убеждены, что точно так же, как и год назад, инициатива создания астанинской площадки активизировала наших ооновских коллег, Конгресс сирийского национального диалога, нет сомнений, будет помогать спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре и его коллегам завязать наконец прямой диалог без каких-либо предварительных условий в Женеве, - сказал Лавров. - Прежде всего по вопросам конституции и подготовки выборов".



