СДПГ не пойдет на коалицию с ХДС, если Меркель будет блокировать реформу ЕС

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) считает согласие блока Ангелы Меркель на реформирование Евросоюза одним из основных условий создания правительства с ее консервативным блоком. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава МИД ФРГ, социал-демократ Зигмар Габриэль в опубликованном в среду интервью газете Bild .

"Если ведомство федерального канцлера продолжит отклонять все предложения о реформировании ЕС, то коалиции с СДПГ не будет", - сказал он.

Кроме того, по его словам, СДПГ ждет от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) подвижек в социальной сфере. "Ясно также, что если союз будет настаивать на том, что находящиеся в обязательной системе здравоохранения люди будут обслуживаться хуже, чем застрахованные в частном порядке, будет мало смысла вести коалиционные переговоры", - пояснил Габриэль.

20 декабря лидеры ХДС/ХСС и СДПГ согласовали график предварительных консультаций по формированию нового кабмина. Планируется, что партии начнут переговоры в первых числах нового года, а к 12 января уже подведут первые итоги и представят их на обсуждение руководящим органам своих политических сил. Как ожидается, работа над возможным коалиционным соглашением начнется лишь во второй половине января, а правительство получится окончательно сформировать лишь к весне.



