Карен Бекарян считает, что сопредседатели Минской Группы ОБСЕ работали активно

Сопредседатели МГ ОБСЕ работали довольно активно. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал депутат Национального Собрания Армении, председатель общественной организации «Европейская интеграция» Карен Бекарян.

«Рассматривая усилия по урегулированию карабахского конфликта, мы видим, что переговорный процесс основывается на нескольких базовых направлениях. В течение уходящего 2017 года мы стали очевидцами свыше десяти сообщений и заявлений, сделанных сопредседателями Минской Группы ОБСЕ касательно урегулирования карабахского конфликта. В 2017 году с совместным заявлением по урегулированию карабахского конфликта выступили и главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероника Роже-Лакан. То есть заявление, принятое на более высоком уровне. В течение этого года состоялось также 5 встреч между главами МИД Армении и Азербайджана, а также одна встреча на уровне президентов двух государств – Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева – в Женеве. С одной стороны, это достигнутые на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренности, нацеленные на снижение напряженности на границе. С другой стороны – задача продвижения переговорного процесса. Иными словами, посредники и стороны переговорного процесса пытаются строить свою работу по этим двум направлениям»,-сказал он.

Обратившись к ситуации в приграничной зоне, депутат Национального Собрания Армении, председатель общественной организации «Европейская интеграция» Карен Бекарян отметил, что ожидать в переговорном процессе результата на фоне выстрелов и потерь на границе – нелогично. Если стороны хотят в переговорном процессе реального прорыва, то, в первую очередь, необходимо обеспечить спокойствие на границе.

«В уходящем году приграничные инциденты привели к потерям, были и раненные. Говорить, что в течение этого года произошла разрядка – было бы неправильным. Элементы некой разрядки можно увидеть лишь после женевских переговоров», – отметил он, придав большую важность техническому оснащению границ, что позволило существенно сократить попытки диверсионных проникновений.

Что касается Азербайджана и Турции, то эти страны продолжили свои попытки изолировать Армению.

« Азербайджану 2017 год принес ряд сложностей. Так, в данной стране продолжают регистрировать регресс организации, занимающиеся вопросами защиты прав человека. Большой резонанс вызвало и невыполнение Баку вердикта Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Имиджу Азербайджана достаточно серьезный ущерб нанесли коррупционные скандалы, в стране продолжились репрессии в отношении ряда деятелей, журналистов и блогеров», – сказал он.