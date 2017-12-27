В Иране число пострадавших от землетрясения возросло до 75 человек

Число пострадавших в результате землетрясения на севере Ирана возросло до 75 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.

По данным сейсмологического центра Ирана, землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду ночью неподалеку от Тегерана — в провинции Альборз, примерно в 40 километрах к западу от него. Ранее сообщалось о 56 пострадавших и одном погибшем. Число жертв не изменилось.

"Из 75 пострадавших в результате этого землетрясения на месте медицинская помощь была оказана 53 людям", — заявил глава управления по кризисным ситуациям провинции Альборз Мехди Мехрур, отметив, что 22 человека находятся в медицинских учреждениях.

На прошлой неделе на севере страны произошло землетрясение магнитудой 5,2, ощущавшееся и в Тегеране. Погибли два человека, пострадали более 100.

Иран находится в зоне сейсмической активности, и там нередко происходят землетрясения. Одним из наиболее разрушительных за последнее время стал удар стихии в западной части страны в середине ноября, когда в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибли более 600 человек.