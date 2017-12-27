Преодолевший половины пути из Лос-Анджелеса в Токио самолет вернулся обратно из-за лишнего пассажира

Самолет японского авиаперевозчика ANA, совершавший рейс из Лос-Анджелеса в Токио, развернулся обратно после четырех часов перелета из-за обнаружения на борту незарегистрированного пассажира. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает в среду американский телеканал KTLA.

По данным издания, виновник инцидента прошел все проверки в аэропорту Лос-Анджелеса, однако перепутал свой рейс и сел не в тот самолет. Неясно, каким образом его пропустили в салон на посадку, экипаж самолета обнаружил незарегистрированного пассажира только через четыре часа полета.

В итоге команда воздушного судна, на борту которого находились 150 человек, приняла решение развернуть самолет и направиться обратно в США. Путь обратно занял еще почти четыре часа. Всего перелет из Лос-Анджелеса в Токио занимает более 11 часов.

ФБР занимается расследованием инцидента.